وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بالوادى الجديد

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، نظمت ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بالمدرسة الثانوية الفنية الزراعية بمدينة الخارجة، ومدرسة الخارجة الثانوية العامة بنات، وبحضور عدد 67 عاملا وطالبا، تحت عنوان "سلامتك تهمنا تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وطرق مجابهة المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، شملت استعراض عدة موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذا تأمين بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول آليات واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت العاملة بالمحافظات من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، لنشر ثقافة السلامة بين العاملين والوقاية من مخاطر بيئة العمل والحد منها، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد أن المبادرة جرى تنفيذها بنجاح، لتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، للحفاظ على الثروة البشرية والمادية، مؤكدًا استمرار المديرية فى تنظيم المزيد من ندوات التوعية لنشر ثقافة السلامة لخلق بيئة عمل آمنة في قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية العاملة والمترددين عليها فى ظل الجمهورية الجديدة وتحقيقًا لأهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد استأنفت أعمالها فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل جديدة بمدينة الخارجة "محطات تنقية المياه، ومبنى إداري ومحلات تجارية صندوق الإسكان بالمحافظة، ومنشآت أخرى"، من خلال لجان مشكلة من الأجهزة التابعة للمديرية، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والحالات الاستثنائية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.