الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوات توعية بمنشآت ومراكز التدريب لإعلاء قيمة العمل الحر بسوهاج

الدورات
الدورات

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة سوهاج 5 ندوات توعوية حول إعلاء قيمة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع خطط التنمية، وذلك بالمنشآت في القطاع الخاص والاستثماري، ومتدربي الدورات التدريبية بطهطا لتحسين الصورة الذهنية وحث الشباب والفتيات على الدخول في القطاع الخاص بفرص عمل أو إنشاء مشروعات صغيرة.

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يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية لدي الشباب بقيمة العمل وأهميته وعمل حملات توعية لتحسين الصورة الذهنية للعمل وإعلاء قيمة العمل لدى المجتمع.

5 ندوات توعوية بمنشآت القطاع الخاص 

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، قيام مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بجرجا والكوثر وطهطا والبلينا بتنفيذ 5 ندوات توعوية بمنشآت القطاع الخاص وبالدورات التدريبية المنعقدة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، تناولت أهمية العمل وقيمته لدي المجتمع ودوره في تنمية اقتصاد الدولة  وكيفية عمل مشروع صغير والإجراءات اللازمة ودراسة الجدوى والتمويل والتسويق، كما جرى الإشارة إلى ضرورة اقتحام الشباب لسوق العمل بأفكار جديدة وبمهن تناسب احتياجات سوق العمل متسلحين في ذلك بتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية ولا سيما الاهتمام بمهن المستقبل والتقديم على الدورات التدريبية المجانية على كافة المهن والحرف والتي توفرها وزارة العمل في مراكز التدريب المهني التابعة لها والمتواجد ثلاثة منها بسوهاج والكوثر وطهطا.

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وأضاف مدير المديرية أن الندوات تناولت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور  والذي يبلغ حاليا 3000 جنيه شهريا مع التزام المنشآت بعمل عقود عمل والتأمين عليهم ليضمن لهم الأمان الوظيفي، في مقابل ذلك يلتزم العمال بتأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، كما تم شرح متابعة الوزارة للعمال في مقار عملهم للتأكد من تطبيق القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل من تسوية ودية ومفاوضة جماعية وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما حاضر في الندوات  أسامة عبدالرحمن مدرب جهاز تنمية المشروعات، وعبدالناصر خضيري مدير مكتب جرجا، وحيد نعيم مدير مركز تدريب طهطا، وهناء محمد مدير مكتب طهطا، وروماني فكتور مفتش المكتب، وناصر حمدان مدير مكتب الكوثر، ومنصور عيد مفتش المكتب.

وزارة العمل الدورات التدريبية مشروعات صغيرة تكثيف التوعية مراكز التدريب المهني

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