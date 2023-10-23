الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تتابع تطبيق القانون فى محطات الطاقة الشمسية بأسوان

خلال اللقاء
خلال اللقاء

قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة أسوان تابعت استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة الإجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات وعدم مخالفتها مواد قانون العمل رقم  12 لسنة 2003  وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتزام هذه الشركات بإدراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية او التشغيل أو الصيانة من أبناء قرية فارس بكوم أمبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين في مختلف القطاعات، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وشمولهم ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها الوزارة والمديريات لحماية ورعاية تلك الفئة.

خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، في تقرير للوزارة أن هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة بفارس بدأت بالفعل من الاستعدادات ثم التشغيل المؤقت وصولًا للتعيين بهذه المحطات والحفاظ علي حقوق العاملين بهذه المحطات وخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل لضمان سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت واستقرار أوضاع العمالة بها، ومنوهًا إلى أنه مع بدء العمل في المرحلة الإنشائية تستهدف المديرية حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وإدراجها ضمن قواعد بيانات العمالة المسجلة والحاصلة علي كارنيه الرعاية الاجتماعية والصحية وذلك لمساعدة هذه الفئة على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن دور المديرية لا يقتصر عند هذا الحد بل تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل وتدريب هذه العمالة فنيًا قبل العمل بهذه المحطات بما يضمن جودة العمل وتقليل الخسائر المحتمل حدوثها التي تنشأ من ضعف وقلة الخبرات العملية والفنية ويتم تدريب العمالة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير خدمة تدريبية متميزة تخدم مختلف مراحل العمل بهذه المحطات.

وأضاف مدير المديرية أن محطة فارس هي ثاني أكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط بعد محطة ببنان للطاقة الشمسية وهي مقامة علي مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوي بمركز كوم أمبو بأسوان، وتعد محافظة أسوان من المحافظات الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المحتمل تشغيل هذه المحطات مع سبتمبر 2024 والمشروع يستهدف تشغيل 2000 عامل في مراحل المشروع المختلفة بما يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تتمثل في توفير سبل الإعاشة والوجبات وتوفير المواصلات، وتعد مثل هذه المشروعات القومية انطلاقة تنموية بجنوب مصر تعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية لقاطني هذه المناطق علاوة علي أنها مشروعات بيئية ناجحة تتوافق مع معايير الحفاظ علي البيئة ومقاومة التغيرات المناخية التي تسببت في حدوث خسائر بشرية ومادية في معظم دول العالم.

وزارة العمل محافظة أسوان الطاقة الشمسية المحطات أسوان محطة فارس طاقة شمسية

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

شلل كامل ومصير مجهول.. توقف الحياة فى إسرائيل وانهيار قطاعات الاقتصاد المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"