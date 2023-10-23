الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. العامة للغزل والنسيج تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس "بقلعة الصناعة"

عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج

تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة المحاسب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفه، وذلك بقلعة الصناعة بشركة غزل المحلة الكبرى.

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مؤتمرا جماهيريا عماليا 


ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قراراته خلال المرحله الحرجه الحاليه والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسيه جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.
 

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وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن اختيار مدينه المحله لكونها قلعه الصناعه وتضم مواقع عمالية وإنتاجية كبيرة ومشهود لها بالوطنية،  موكدا أن عمال الغزل والنسيج في مصر صبروا وصابروا وقدموا كل الدعم من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية،  في مواجهة الإرهاب ومخططات الهدم، موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضيه العربيه ورفض تهجير أهالي غزه، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها،وأفعالها،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا،وهو يعلمه العمال جيدا.
والجدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج  تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.

وكان قد قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام من أجل وقف العدوان ومنع المزيد من التصعيد في قطاع غزة، إنما تعكس دور مصر القيادي والمحوري داخل المنطقة، ويؤكد أن مصر يعول عليها من جانب قوي اقليمية ودولية، وهو ما دارت حولة كلمات قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام. 

النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم مؤتمرا جماهيريا عماليا عمال الغزل والنسيج قلعة الصناعة شركة غزل المحلة الكبرى

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