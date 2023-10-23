الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن رابط التقديم لدورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية

تدريب فتيات
تدريب فتيات

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فتح باب التسجيل للحصول على دورات تدريبية مجانية للفتيات على 6 مهن تحتاجها سوق العمل بالمحافظة، ضمن مشروع تدريب مهني لـ300 سيدة على مهن تحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية، وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة، وفي إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر".

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التدريب على المهن التى تحتاجها سوق العمل 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالمحافظات، مع ضرورة التأكيد على تمكين المرأة اقتصاديًا وتأهيلها وتدريبها للمشاركة فى عمليات التنمية كعنصر فعال، وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها تساعدها فى الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص بها.

مهن البرامج التدريبية 

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن التدريب المجانى يتضمن برامج تدريبية على مهن: التجميل وتصفيف الشعر، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والخياطة والتفصيل، والتطريز والمشغولات اليدوية والنحاسية، والمشغولات الجلدية، وصناعة الاكسسوارات، كما تكون مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و20 يومًا للتدريب العملي لكل تخصص أو حرفة.

 

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رابط التقديم فى الدورات التدريبية 

ويعقد ذلك التدريب من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع، كما تحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية، كما أن التدريب تفاعلي بالحضور الشخصي.. ويمكن التسجيل للحصول على الدورات من خلال الرابط الإلكترونى التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7  ..

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