الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية العمال بأحكام القانون داخل مصنع بأسيوط

توعية العمال
توعية العمال

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بمصنع "أبو تيج للأدخنة" بمركز ومدينة أبو تيج، والتى شارك فيها 20 من العاملين بالمصنع، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وزارة العمل: تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة شباب الإسماعيلية

مديرية العمل بمحافظة أسيوط

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، وحاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج.

وزارة العمل: ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع ببورسعيد

وكانت قد قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة سبل التعاون بين المديرية والجهاز وتنسيق محاضرات بمركز التدريب المهنى للتعريف بخدمات الجهاز في الدورات المنفذة  وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تاسهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية قانون العمل التنمية المستدامة وزير العمل حسن شحاتة

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