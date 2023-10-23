الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: حصر عمالة غير منتظمة بمواقع عمل جديدة بالوادى الجديد

العمل
العمل

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد استأنفت أعمالها فى حصر وتسجيل  العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل جديدة بمدينة الخارجة "محطات تنقية المياه، ومبنى إداري ومحلات تجارية صندوق الإسكان بالمحافظة، ومنشآت أخرى"، من خلال لجان مشكلة من الأجهزة التابعة للمديرية، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والحالات الاستثنائية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

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وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة، باستئناف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام، مؤكدًا استمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.

وقالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة أسوان تابعت استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة الإجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات وعدم مخالفتها مواد قانون العمل رقم  12  لسنة 2003  وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتزام هذه الشركات بإدراج العمالة في مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية أو التشغيل أو الصيانة من أبناء قرية فارس بكوم أمبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة.

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