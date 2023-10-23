الصباغ: الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب جاهزين لمواكبة سوق العمل

وصل عدد الجامعات التكنولوجية في مصر إلى 10 جامعات تكنولوجية في مختلف المحافظات، تضم برامج دراسية مختلفة تعمل على تخريج طلاب لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي، ويحصل الطالب على شهادة "بكالوريوس التكنولوجيا المهني"، كما أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تتمتع بمجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الحديثة التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية، مشيرًا إلى هناك 30 برنامجًا تعليميًا متميزًا تم إنشاؤها بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة واحتياجات المجتمع، ومن برامج الجامعات التكنولوجيا الجديدة، تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول.

الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

وأكد الصباغ أن جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي: الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته حتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها، منها نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب في سوق العمل.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الجامعات التكنولوجية هي أكبر داعم لتوفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة حديثًا والمهارات اللازمة لها.

وأكد شحاتة أن الجامعات التكنولوجية، تحقق معادلة تتكامل فيها كل أهداف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لتنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتلك الجامعات، وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي في مصر، يتماشى مع سرعة التحول الرقمي والتكنولوجي في العالم، الذي يؤثر بطبيعة الحال في عالم العمل ويتأثر به.