الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصباغ: الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب جاهزين لمواكبة سوق العمل

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

وصل عدد الجامعات التكنولوجية في مصر إلى 10 جامعات تكنولوجية في مختلف المحافظات، تضم برامج دراسية مختلفة تعمل على تخريج طلاب لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي، ويحصل الطالب على شهادة "بكالوريوس التكنولوجيا المهني"، كما أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات إلى 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تتمتع بمجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الحديثة التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية، مشيرًا إلى هناك 30 برنامجًا تعليميًا متميزًا تم إنشاؤها بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة واحتياجات المجتمع، ومن برامج الجامعات التكنولوجيا الجديدة، تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، تكنولوجيا الأطراف الصناعية، تكنولوجيا الغاز والبترول.

الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

وأكد الصباغ أن جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي: الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته حتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها، منها نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب في سوق العمل.

txt

وكيل لجنة التعليم بـ"الشيوخ": الإقبال على الجامعات التكنولوجية أصبح كبيرًا للغاية

txt

فى عهد الرئيس «السيسي».. الجامعات التكنولوجية أنشئت لتلبية متطلبات السوق

txt

"التعليم العالى" لـ"الدستور": خريجو الجامعات التكنولوجية جاهزون لسوق العمل

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الجامعات التكنولوجية هي أكبر داعم لتوفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة حديثًا والمهارات اللازمة لها.

وأكد شحاتة أن الجامعات التكنولوجية، تحقق معادلة تتكامل فيها كل أهداف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف لتنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتلك الجامعات، وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي في مصر، يتماشى مع سرعة التحول الرقمي والتكنولوجي في العالم، الذي يؤثر بطبيعة الحال في عالم العمل ويتأثر به.

الجامعات التكنولوجية لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي بكالوريوس التكنولوجيا البرامج الحديثة سوق العمل

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 المحلية والمستوردة اليوم الاثنين

قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

شلل كامل ومصير مجهول.. توقف الحياة فى إسرائيل وانهيار قطاعات الاقتصاد المختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"