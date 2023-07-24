الإثنين 24 يوليو 2023
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مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى يوضح أهمية الجامعات التكنولوجية

الدكتور أحمد الصباغ
الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن أفضل الجامعات والتخصصات التي تناسبهم وتطلب بشكل كبير في سوق العمل لضمان الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج، ولذلك اهتمت الدولة بإنشاء عدد كبير من الجامعات التكنولوجية على عكس الكليات التقليدية، وتلعب دورًا كبيرًا في التخصصات التي تحتاجها سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، كشف الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، عن أهمية الجامعات التكنولوجية وطرق التقديم إليها. وقال الصباغ، خلال حواره في برنامج "صباح الورد" على قناة Ten الفضائية، اليوم، إن الجامعات التكنولوجية هي مسار موازٍ للمسار الأكاديمي للجامعات التقليدية، والتي تهتم بالتدريب العملي أكثر وإكساب الطلاب مهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، التي تستهدف خريجًا يتناسب مع متطلبات سوق العمل بشكل كبير، خاصةً أن مصر تشهد طفرة في مجال التكنولوجيا والتعليم.

وأضاف أنه تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تهتم بمختلف التخصصات التكنولوجية والصناعية، بينها أول 3 جامعات تم افتتاحها في عام 2019 بني سويف والقاهرة الجديدة والدلتا، وعن 7 الأخرى تم افتتاحها في عام 2022 بسمنود وبرج العرب وبورسعيد والأقصر وأسيوط و6 أكتوبر ومصر الدولية، مشيرًا إلى أن الكليات تعمل على توفير فرص عمل للشباب في وظائف مطلوبة مجتمعيا.

وأوضح أن هناك برامج تعليمية متنوعة في الجامعات التكنولوجية ويتم طرح كليات الجامعات التكنولوجية في التنسيق التي تستهدف خريجي الدبلومات الفنية عن الثانوية العامة بنسبة 80% لـ20%، بالإضافة إلى فتح مسارات أخرى للتقدم للجامعات التكنولوجية للخريجين السابقين من الدبلومات والراغبين في استكمال التعليم العالي.

ونوه إلى أن هناك وظائف تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر وأمن الشبكات من أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل وهذه التخصصات تندرج تحت ما يطلق عليه كلية الصناعة والطاقة بالجامعات التكنولوجية، مختتما أن الجامعات التكنولوجية لا توجد بها اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات ويكون الالتحاق عن طريق التنسيق وتكون هناك مقابلة مع الطالب للإرشاد الأكاديمي.

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