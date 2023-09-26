فى عهد الرئيس «السيسي».. الجامعات التكنولوجية أنشئت لتلبية متطلبات السوق

الكليات التكنولوجية تعد من أهم ثمار تطوير العملية التعليمية فى عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت المنظومة الجامعية عددا من التطور كان أبرزها إنشاء كليات تكنولوجية فى المحافظات نتيجة الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس للتعليم الجامعى وقبل الجامعى.

الجامعات التكنولوجية الجديدة،هى مسار تعليمي جديد للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني، وتأهيل خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمى المهم .

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترات الماضية عن التطور غير المسبوق وكان من بينها إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية) ثم بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الجامعي 2022/2023 .

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ، وأشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن دور الجامعات التكنولوجية يكمن فى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم .