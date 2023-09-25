الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمرة الأولى فروع جامعات أجنبية بمصر.. تطور كبير في منظومة التعليم العالي بعهد السيسي

جامعات أجنبية فى
جامعات أجنبية فى مصر

شهدت  منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي تطورا كبيرا وملحوظا في عهد الرئيس السيسي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فيما يخص فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا (4) مؤسسات تعليمية تستضيف (6) فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

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كما أصبح لمصر ترتيبا فى التصنيفات العالمية حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف التايمز البريطاني من (3) جامعات عام 2016 إلى (23) جامعة عام 2022، كما زاد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بتصنيف التايمز لتأثير الجامعات وفقًا لتحقيقها أهداف التنمية المُستدامة من (16) جامعة عام 2019 إلى (36) جامعة عام 2022 وزاد عدد الجامعات المُدرجة في تصنيف QS البريطاني من (5) جامعات عام 2018 إلى (13) جامعة عام 2022، كما تم إدراج (31) جامعة مصرية في تصنيف QS للجامعات العربية خلال عام 2022.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن المجهوادت غير المسبوقة فى التعليم الجامعى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهد عام 2022 إدراج (17) جامعة مصرية مقارنة بـ (16) جامعة عام 2021 في تصنيف US News الأمريكي وفي عام 2022، تم إدراج (42) جامعة مصرية في تصنيف SCImago الإسباني مقارنة بـ (35) جامعة عام 2021.

أخبار التعليم العالي إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي إحدى الجامعات الأجنبية البرامج الدولية مع الجامعات الأجنبية 6 سنوات من حكم الرئيس

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