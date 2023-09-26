الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل لجنة التعليم بـ"الشيوخ": الإقبال على الجامعات التكنولوجية أصبح كبيرًا للغاية

الدكتورة راندا مصطفى
الدكتورة راندا مصطفى

قالت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن الجامعات الأهلية الحالية بدأت تضع مسارًا مختلفًا قليلًا عن نمط الدراسات الإنسانية الموجودة في الجامعات القديمة، وذلك من أجل تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات العصر.

مواكبة التطور التكنولوجي 


وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر بحاجة شديدة إلى جامعات تكنولوجية ورقمية لمواكبة حجم التطور الكبير الذي يشهده العالم في المجالات المختلفة.
وأضافت في حديثها، أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا ضرورة مواكبة العصر وتغيير المناهج التعليمية وربطها بالتكنولوجيا، معبرة: "الإقبال على الجامعات التكنولوجية أصبح كبيرًا للغاية، والشباب الآن يبحث عن تخصصات خارج الصندوق".

مضاعفة عدد الجامعات 
وتابعت: "زيادة عدد الجامعات المصرية تعكس بصورة مباشرة اهتمام القيادة السياسية بالقطاع التعليمي قدر المستطاع".

راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ السفيرة عزيزة دي ام سي تطوير التعليم

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