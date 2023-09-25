فئات لا يحق لها التصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

استعرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، الإثنين، فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي لخصها في الآتي:

المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي.



الصادر ضده حكم بجريمة تهرب ضريبي أو المصادرة أمواله.



المحكوم عليه جنائيًا بتهمة إفساد الحياة السياسية.



المفصول من الحكومة لارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.



المحبوس بتهمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور.



المحبوس بتهمة إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية.