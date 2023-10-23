الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر المعبدى أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار ياسر المعبدي
المستشار ياسر المعبدي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار ياسر المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي بداية الاجتماع رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالمستشار ياسر المعبدي، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، أمينًا عامًا للمجلس، لافتًا إلى أنه إضافة للمجلس لما يتمتع به من خبرات قانونية.

جدير بالذكر أن المستشار ياسر المعبدي، حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995، وتم تعيينه بالنيابة العامة في 1996، وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتى درجة محام عام أول بالنيابة العامة.

وخلال فترة عمله بالنيابة العامة، عمل عضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012 ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2013، ولجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014، ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2015، وشغل منصب مدير مركز معلومات النيابة العامة، لمدة 5 سنوات من عام 2012، حتى عام 2017، وفي 2017 صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 بالتعيين عضوًا في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 الأعلى لتنظيم الإعلام يشكر المستشار محمود فوزى

كان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، مثنيًا على الجهود الكبيرة والمخلصة التى أداها أثناء عمله.

وأكد رئيس المجلس كرم جبر أن محمود فوزي يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة وكان خير معين للمجلس في أعماله، متمنيًا له التوفيق فى مهمته القادمة: "ثقتى كبيرة فى إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح".

المستشار ياسر المعبدي
المستشار ياسر المعبدي
الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر المستشار ياسر المعبدي استئناف القاهرة السلك القضائي النيابة العامة

مواد متعلقة

سكرتير "الصحفيين" يرفض ظهور مجرمى الحرب الصهاينة على الفضائيات العربية

بالتهجير أو بالإبادة العرقية.. "الصحفيين العرب" يرفض تصفية القضية الفلسطينية

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 18 صحفيًا استشهدوا وأصيب العشرات فى الحرب على غزة

خالد البلشى: ننظم قافلة مساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

سبب تصدر وائل الإبراشي تريند تويتر بعد وفاته بعام

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"