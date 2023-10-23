ياسر المعبدى أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار ياسر المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي بداية الاجتماع رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بالمستشار ياسر المعبدي، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، أمينًا عامًا للمجلس، لافتًا إلى أنه إضافة للمجلس لما يتمتع به من خبرات قانونية.

جدير بالذكر أن المستشار ياسر المعبدي، حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995، وتم تعيينه بالنيابة العامة في 1996، وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتى درجة محام عام أول بالنيابة العامة.

وخلال فترة عمله بالنيابة العامة، عمل عضوًا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012 ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2013، ولجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014، ولجنة الانتخابات البرلمانية عام 2015، وشغل منصب مدير مركز معلومات النيابة العامة، لمدة 5 سنوات من عام 2012، حتى عام 2017، وفي 2017 صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 بالتعيين عضوًا في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأعلى لتنظيم الإعلام يشكر المستشار محمود فوزى

كان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، مثنيًا على الجهود الكبيرة والمخلصة التى أداها أثناء عمله.

وأكد رئيس المجلس كرم جبر أن محمود فوزي يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة وكان خير معين للمجلس في أعماله، متمنيًا له التوفيق فى مهمته القادمة: "ثقتى كبيرة فى إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح".