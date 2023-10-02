"خير معين".. الأعلى للإعلام يتقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، مثنيًا على الجهود الكبيرة والمخلصة التى أداها أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس كرم جبر أن محمود فوزى يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وانجازها بكفاءة وكان خير معين للمجلس فى أعماله، متمنيًا له التوفيق فى مهمته القادمة:"ثقتى كبيرة فى إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح".

أكد رئيس محلس الأعلى للإعلام أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزى الأحد المقبل بمقر المجلس؛ لرغبة زملاءه ممن عملوا معه فى شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

تقدم محمود فوزي باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ، متمنيًا لزملاءه والعاملين بالمجلس التوفيق والسداد.

◘ مَن هو المستشار محمود فوزي

محمود فوزي يشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم اختياره كذلك لرئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، يمتلك خبرة قانونية كبيرة تزيد على العقدين، كما تقلد عديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة.

كما شغل فوزي منذ 2001 حتى الآن، منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية.

كما تولى "فوزي"، العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وحصل محمود فوزي، على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون "القانون الخاص والقانون العام" 2001 - 2002 وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة "ICL" 2009.