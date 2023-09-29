الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«الأعلى للإعلام» يعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب وأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

جنازة نجل الشفيرة مشيرة خطاب 

وشُيعت ظهر اليوم جنازة محمود حسين نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مسجد الفاروق بالمعادى إلى مقابر العائلة بمدينة نصر.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر السفيرة مشيرة خطاب محمود حسين مدينة نصر

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