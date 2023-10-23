الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة

عيشها بفرحة
عيشها بفرحة

حصدت الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاهدات كثيرة، وذلك ضمن  قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "WATCH IT" لتحتل المركز الأول بين الأعمال المعروضة عبر المنصة الرقمية.

أحداث حكاية عيشها بفرحة

ونجحت حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبه مجدي، وهاني عادل، في تصدر محركات البحث الإلكتروني عبر جوجل، ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى منها، ويرصد "الدستور" تفاصيل الحلقة الأولى في سياق السطور التالية.

بدأت الحلقة الأولى بتعريف المشاهدين بشخصية يُسر والتي تجسدها الفنانة “ هبة مجدي ” وهي  تعمل في إحدي الشركات الكبري ، وتكون علي علاقة حب بمديرها “ ياسر فرج ”، إلا إنها تكشف خيانته لها فتتقدم باستقالته لها.

وتتصاعد أحداث الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة"، والتي تكون الحكاية الثالثة ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، ويقوم إحدى عملائها والذي يلعب دوره الفنان حسن أبو الرووس في الشركة بالتقدم للزواج منها، حيث تتخذ قرارًا بالموافقة، إلا أنهما يكونان معا في الفيلا التي سيتزوجان فيها، ليتسبب في سقوطها من الدور الثاني بالخطأ.

أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة، وتعتبر حكاية "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي ينتهي بعرض حكاية روحي فيك للنجمة عائشة بن أحمد. 

اليوم انطلاق أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة" على قنوات ON.. اعرف المواعيد

ثالث حكايات "55 مشكلة حب".. من هم أبطال حكاية "عيشها بفرحة"؟

أبطال حكاية عيشها بفرحة

جدير بالذكر أن حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبوالروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية. 

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