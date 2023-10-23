بعد عرض الحلقة الأولى.. "عيشها بفرحة" ضمن الأعلى مشاهدة على "watch it"

دخلت حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة "WATCH IT" لتحتل المركز الثالث بين الأعمال المعروضة.

ونجحت حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبه مجدي، وهاني عادل، في جذب المشاهدين نظرًا لموضوعها المختلف وذلك عقب عرض الحلقة الأولى أمس.

وتصدرت الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة قائمة الأكثر بحثًا أيضًا خلال الساعات الماضية.

وأذاعت قناة "ON" الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة" مساء أمس، وهي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" الذي انطلق عرضه نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وحققت حكايات المسلسل نجاحًا كبيرًا ومنها حكايتيِّ "الفريدو" و"ما تيجي نشوف".

أحداث حكاية "عيشها بفرحة"

أحداث حكاية "عيشها بفرحة" تدور في إطار رومانسي اجتماعي حول علاقة حب تجمع بين هبة مجدي وهاني عادل تكلل بالزواج، ولكن تحدث العديد من المفارقات التي تؤرق هذه العلاقة.

وتعتبر حكاية "عيشها بفرحة" ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي ينتهي بعرض حكاية روحي فيك للنجمة عائشة بن أحمد.

وروج نجوم حكاية "عيشها بفرحة" للعمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر بوستر الحكاية، وذلك بعد أن حالت ظروف تأجج الأوضاع في قطاع غزة من طرح البرومو الدعائي والرسمي للحكاية خلال الساعات الماضية.

مواعيد عرض حكاية "عيشها بفرحة"

تعرض الحلقة الأولى من حكاية "عيشها بفرحة" على شاشة قناة ON.

وتذاع حكاية "عيشها بفرحة" من الأحد إلى الخميس ولمدة أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبوالروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.