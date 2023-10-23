الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: أفكر فى مصلحة الأهلى دائمًا وتابعت مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي إن مواجهة سيمبا التنزاني صعبة في ظل رغبة الفريقين الصعود إلى الأدوار النهائية للدوري الإفريقي. 

وأضاف كولر علي هامش المؤتمر الصحفي  الخاص بمباراة سيمبا أنه لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي أهم شىء بالنسبة لنا اللاعب الجاهز هو الذي يشارك في المباريات حسب جاهزيته الفنية والبدنية.

وقال مارسيل كولر ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول أمام سيمبا التنزاني وتحدثت مع اللاعبين عن أسباب تراجع الأداء في الشوط الثاني. سنبدأ اليوم في التدريب بانتظام جميع اللاعبين وسوف يتم حسم موقف محمد عبدالمنعم وموديست الذي بدأ التأهيل أمس وإمكانية الحكم عليه في التدريب الأخير.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى التعامل مع عقلية مختلفة من اللاعبين وفوجئت بردود الأفعال في البداية لأني افكر في مصلحة الأهلي. دائما يتم تهويل بعض الأمور ونتجاوز أي موقف نمر به سريعا، مع الوقت عرفت كل شيء عن اللاعبين وهما بدأوا يعرفوا إن مصلحتي هي الفرقة. معي أكتر من 32 لاعبا وكل لاعب يرغب في المشاركة والبعض بيغضب من عدم المشاركة، مشيرًا إلي أن بعض الإعلام يبالغ في بعض الأمور والجمهور عاطفي عقب كل مباراة يتأثر برد فعل اللاعب الغاضب حالة خروجه أو عدم مشاركته.

وأوضح كولر تابعت مباراة صن دوانز وبترو أتلتيكو وكانت مباراة قوية والمستويات متقاربة وكل فريق لديه رغبة في تحقيق اللقب الجديد والفريق الأنجولي أضاع فرص الفوز في الشوط الأول وأعتقد أن الفريق الجنوب إفريقي لديه الحظوظ في التأهل.

تدريبات خاصة لرباعي حراس الأهلي في المران

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.

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