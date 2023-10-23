الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية الأحزاب تُشارك فى إطلاق حملة "بيئتنا.. مسئولياتنا" بالإسكندرية

جريدة الدستور

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات إطلاق حملة "بيئتنا.. مسئولياتنا"، بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارتي التربية والتعليم والبيئة ومنظمة اليونيسيف.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية مهتمة بحقوق الطفل بشكل كبير ولديها العديد من المبادرات منها  "النشء، وابني أديبًا"، موضحة أن التنسيقية تتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة أيضًا، في حماية الأطفال من مخاطر الانترنت، والعديد من القضايا التي تخص الطفل لأنه من أهم الملفات المستقبلية.

ولفتت إلى أن التغيرات المناخية قضية مستقبل للبشرية، مشيرة إلى أن الحرب الدائرة علي حدود مصر مع الأشقاء الفلسطنيين، وما يتعرضون له من عدوان، وإبادة جامعية هو كذلك قضية إنسانية، مؤكده آثار الحرب وتأثيرها ليس فقط علي المناخ، ولكن علي الإنسانية.

وفي ختام كلمتها، دعت الحضور للوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء والأطفال من الأشقاء الفلسطنيين.

فيما أشاد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة لتوعية الأطفال حول التغيرات المناخية وآثارها السلبية، وحرصه على إشراك الأطفال في القضايا التي تخصهم، مشيدًا بالتعاون القائم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي التربية والتعليم والبيئة في مجال التغيرات المناخية وتوعية الأطفال.

وأضاف أن الأطفال هم مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن َالقيادة السياسية تولي الكثير من الاهتمام بالأطفال. 

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النواب أميرة العادلي، أحمد فتحي، هدى عمار، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.
 

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برلمانى: "تنسيقية الأحزاب" تحيى نضال الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة

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