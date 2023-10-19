برلمانى: "تنسيقية الأحزاب" تحيى نضال الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، مضيفًا أن تنسيقية الأحزاب تحيي نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتؤكد تأييدها للموقف الخاص بالدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية.

نفوض الرئيس السيسي في كل الإجراءات

وواصل النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب: نفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل الإجراءات والتدابير لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

واختتم النائب عمرو درويش: يدعو تكتل نواب تنسيقية الأحزاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري والحفاظ على أمننا القومي.

وبدأت، قبل قليل، الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

تنكيس أعلام مجلس النواب

جدير بالذكر أن مجلس النواب نكس أعلامه في أعلى مقره، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.