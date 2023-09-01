"ثقافة حاجر العديسات" بالأقصر تناقش النظام البيئي والتغييرات المناخية وأثرها

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات، صباح اليوم الجمعة، محاضرة بعنوان "النظام البيئي والتغييرات المناخية وأثرها على البيئة"، وأوضح وليد الضوي مفهوم التغييرات المناخية، أهم التغييرات المناخية حدوث ارتفاع حاد في درجات الحرارة، وحدوث فيضانات، وأسباب التغييرات المناخية، تفاقم مشكلة الأوزون واتساعه، وكذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "فضل العلم" أوضح همام محمد أهمية العلم لمواكبة التطور، واهتمام المولى عز وجل وسنة نبيه بالاهتمام بالعلم، والاستفادة من العلم في حياتنا اليومية، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم ينهض بالأمم ويرقي بها لأعلي مستوى، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية" قصاقيص "نفذتها زينب محمود.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية، محاضرة بعنوان "المياه قضية القرن" أوضح محمد حنفي أهمية المياه في حياتنا، مصادر المياه ونصيب مصر منها، أزمة الشح المائي المستقبلية ومظاهرها، اليوم العالمي للمياه، كيفية تعامل الدولة المصرية بكل هيئاتها ووزارتها مع مشكلة المياه، جهود الرئيس السيسي في توجيه الحكومة بإستخدام المياه، وتنوع مصادرها، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "طرق تنمية الذات" أوضح محمد الصادق معنى تنمية الذات، وطرق تنمية الذات، نصائح لتنميتها.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر حيث، أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد بعنوان "مابين القوسين _مازال"، وأعد قصر ثقافة أرمنت موشحات دينية نفذها طه مساعد، بينما أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته مقبولة بدوي، وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية قرأت كتاب بعنوان "النحو الوظيفي" تأليف عبد العليم إبراهيم يتضمن الكتاب الصعوبات التي تواجه الدارسين لمادة النحو، كما أنه يعالج هذه المشكلة، ويوظف النحو بأسلوب بسيط وسهل، وأوضح الكتاب المعرب والمبنى والمرفوعات والمنصوبات والنواسخ، بينما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز.

ثقافة الاقصر

ثقافة الاقصر

ثقافة الاقصر