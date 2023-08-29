في عدد سبتمبر من «الثقافة الجديدة».. ملحق خاص احتفاءً بمئوية سيد درويش

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد سبتمبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان: "مدرس جامعي يخيفني من المستقبل"، بمناسبة الاحتفال بمئوية عبد الفتاح الجمل.

في العدد

نقرأ في هذا العدد:

في باب تراث مقالًا بعنوان: "اللغم والأنين.. فن مهمش من صعيد مصر"، كتبه أحمد فوزي حميده، ويستكمل الكاتب محمد جبريل بابه بمقال عنوانه: "التراث والهوية القومية". ويكتب عيد صالح بورتريهًا بعنوان: "سامي الغباشي.. بين التشوف الإبداعي والتصوف الروحي". كما يكتب محمود عبد الباري في رحيل سيد خلاف الباحث بمجمع اللغة العربية بعنوان: "سيد خلاف.. باحث سعى نحو الكمال". وكتب مسعود شومان دراسة عن الراحل شوقي حجاب بعنوان: "شوقي حجاب.. صياد الحياة من بحيرة الجماعة الشعبية". كما نطالع ببليوجرافيا أعدها شوقي بدر يوسف بعنوان: "خمسون عامًا على رحيل محمود تيمور.. رائد القصة العربية".

وأعدت الكاتبة الصحفية عائشة المراغي ملف هذا العدد بعنوان: "قضايا الترجمة.. من وحي التجربة"، كتب فيه نخبة من المترجمين، هم: جمال المراغي، أحمد عبد اللطيف، عبد الرحيم يوسف، ميسرة صلاح الدين، هاني السعيد، أحمد صلاح الدين، خالد رؤوف، محسن فرجاني، رشا صالح، ماريان فخري، محمد عثمان، نجوى عنتر، شريف بكر، إسلام رمضان، محمد البعلي، وائل الملا، محمد فوزي، ويتضمن الملف حوارًا مع الدكتوره كرمة سامي؛ مدير المركز القومي للترجمة.

الإبداع

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: أسامة حبشي، هدى العجيمي، فهد أولاد الهاني، لبنى الطماوي، عبد الرحمن شبل، محمد إبراهيم نوايا، صادق الطريحي، عيد عبد الحليم، محمد جلال الأزهري، عمرو العنتبلي، كمال علي مهدي، ميديا شيخة، عبد النبي نصر عبد النبي، عماد سالم، جمال حراجي، أحمد خالد.

وفي الكتب نقرأ مجموعة من المقالات المختارة حول الإصدارات الجديدة، فكتب محمد السيد إسماعيل "تشظي الذات في مدمن الغناء، ونهلة راحيل "الشخصيات الفاعلة في النوالة"، ونادية الزقان "قاسم أمين بين المنظورين البلاغي والسردي"، وبيتر ماهر الصغيران "هوس الخوف وحب التملك في الببلوماني الأخير"، ومحمد أبو الدهب "باب الدنيا.. أرواح ذاوية في الحفظ والصون!"، ومحمد عبد الحافظ ناصف "ملامح الراوي الطفل في الحرب في الشرق"، وفوزي خضر "حدائق الحب عند إيمان الكاشف".

كما حوى هذا العدد دراستين، هما: "ما الحاجة إلى النظرية الأدبية؟" لسعيد فرغلي حامد، و"مشهدية النص في شعر محمود قرني" لأسماء عطا.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "من الثراء والاستعراض إلى الإنتاج البسيط" لوليد الخشاب، "من التراث الشفاهي بدار الكتب المصرية" لميادة مدحت، "كارل دافيلا: الموسيقى الإلكترونية اجتاحت العالم"

حوار: سفيان أكديرة، ترجمة: وداد السعدوني، "الغفير الذي لم يجسده خالد صالح على خشبة المسرح" لمينا ناصف، "وهج الغنائية الشعبية العراقية في أعمال محمود فهمي" لأمجد عبد السلام عيد، "رسوات مصر عتيقة لشريف عبد البديع" لمحمد كمال.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبد الباسط عيد، د. هشام زغلول، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

واحتفاءً بالذكرى المئوية لرحيل سيد درويش، آثرت المجلة أن يكون الاحتفاء بهذا الرمز مختلفًا؛ لذا أعدت الكاتبة الصحفية إسراء النمر ملحقًا خاصًا يوزع مجانًا مع هذا العدد، بعنوان: "100 عام على رحيل سيد درويش"، نطالع فيه مقالات ودراسات لكل من: إسراء النمر، بديع خيري، توفيق الحكيم، زكي طليمات، محمد عبد الوهاب، صلاح عبد الصبور، عبد الرحمن الطويل، فيروز كراوية، شريف صالح، ميسرة صلاح الدين، عصمت داوستاشي.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.