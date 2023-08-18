منها "القربان البديل".. تفاصيل الإصدارات الجديدة لـ"قصور الثقافة"

صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة جديدة من الكتب عن السلاسل المختلفة، وصرح الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة أن هناك المزيد من الكتب التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

فيما كان من أبرز الإصدارات الجديدة، كتاب "فتنة الهامش " للشاعر الكبير حلمي سالم والكتاب مجموعة مقالات نقدية كتبها الراحل في مراحل عمرية متعددة ، منها دراسة حول رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ ، تحت عنوان " تحت مظلة محفوظ ، وتحت عنوان " روائيون في القلب " كتب حلمي سالم عن مجموعة من الكتاب، وشهادة عن أدونيس وأخرى عن سعدالله ونوس، ويعد الكتاب رحلة في أفكار حلمي سالم عن الواقع الثقافي.

كما صدر كتاب " القربان البديل " للشاعر فتحي عبد السميع - طقوس المصالحات الثأرية في صعيد مصر . في خمسة فصول هي " مفهوم القربان – طقس القودة – القوة وسؤال الهوية – الثأر والتسامح : خرافة التسامح المستحيل – الفن والمصالحات الثأرية - والكتاب صدر عن سلسلة الدراسات الشعبية برئاسة حسن سرور .

ومن سلسلة أصوات أدبية التي يرأس تحريرها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح صدر رواية " جراح وكاتب أغاني " للكاتب حسين عبد الجواد ، وديوان " تمني لو يصحبه " للشاعر محمد الشحات . ومن سلسلة إبداعات التى يرأس تحريرها الشاعر علاء خالد صدر رواية " في رحاب البطل كانت لنا أيام " لمحمد كسبر.

ومن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها د. محمد بريري، صدر كتاب " الليل الطويل.. فقراء الريف المصري في أدب خيري شلبي " للباحث محمد صلاح غازي.

ومن سلسلة آفاق عالمية تحت رئاسة تحرير الدكتور أنور إبراهيم صدر كتاب " ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام مضت " لمجموعة من المؤلفين الروس ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة وتقديم د. أبو الحسن بكري ، ومن نفس السلسلة صدر كتاب " سوريا القرن ال19 في رحلات روسية " لمجموعة من المؤلفين ترجمة د. نوفل نيوف و د. عادل إسماعيل والكتاب يقدم ما كتبه مجموعة من المواطنين الروس زاروا سوريا في القرن الـ19.

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