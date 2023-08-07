الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طه حسين وشذور الذهب".. تعرف على الإصدارات الجديدة لقصور الثقافة

غلاف احد الكتب
غلاف احد الكتب

صدر حديثًا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتابي " طه حسين.. الانسان والمشروع" للدكتور صبري حافظ، وكتاب "شذور الذهب.. في التفسير والتاريخ والفن والأدب" للدكتورة سيزا قاسم.

وقال الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن هذا الأمر: "هذا حدث كبير نعتز به في مشروع النشر إذ نقدم للقارىء كتابا جديدا للدكتورة سيزا قاسم وهو قراءة  في مجموعة من الأعمال  الأدبية والفنية  وأيضاً الكتاب الهام  الذي يقدم من خلاله الدكتور صبري حافظ  للقاريء قراءة مثيرة وجديدة لمشروع طه حسين.

يذكر أن الكتابين صدرا عن سلسلة كتابات نقدية والتي تهتم بتقديم النقد بكافة أنواعه من فني وأدبي وغيرها.

مشروع النشر قصور الثقافة طه حسين سيزا قاسم شذور الذهب
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