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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ختام العرض المسرحى "أمادو" على مسرح قصر ثقافة الطود بالأقصر

لعرض المسرحي أمادو
لعرض المسرحي "أمادو "

اختتم فرع ثقافة الأقصر ليالي العرض المسرحي "أمادو" لفرقة قصر ثقافة الطود المسرحية، والذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تدور أحداث العرض عن أمادو ابن قبيلة المأساي بإفريقيا وصراعه مع إخوته من أجل الميراث ما يضطره لترك القبيلة والترحال ويقابله في رحلته داخل الغابة الأرنب، ويرافقه أصدقاؤه من الحيوانات وتدور أحداث كثيرة ومغامرات تؤكد من خلال الدراما المكتوبة إعلاء قيم الحق والخير والجمال؛ لينتصر أمادو في النهاية ويقر من أخطأ بخطئه، والعرض دعوة لمشاهديه بالتمسك بهذه القيم النبيلة وإعلائها.

العرض المسرحي تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج أشرف النوبي الجنوبي، موسيقى وألحان المايسترو حسام حسني، ديكور وملابس وماسكات هاني محمد، استعراض إسلام مصطفي زيان، بطولة حمد خليفة، رمضان محمد، بغدادي محمد، هاجر حسانين، علاء أحمد، فاتن، محمود، هند.

"أمادو" قدمه فرع ثقافة الأقصر ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وحضر الليلة الختامية أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، د.أحمد خليفة، الكاتب والمخرج الشاذلي فرح.

فرع ثقافة الأقصر العرض المسرحي أمادو قصر ثقافة الطود المسرحية عمرو البسيوني قبيلة المأساي بأفريقيا

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