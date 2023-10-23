إطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود فى المحافظات" بسوهاج

شهد اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، نائبًا عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء إيهاب حامد، مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، انطلاق فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وحشد كبير من سيدات سوهاج.

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ونقل السكرتير العام تحيات السيد المحافظ للحضور جميعا، مرحبا بالمشاركين في فعاليات الندوة التعريفية، للبرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، معبرا عن سعادته للمشاركة في فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذي تتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، لتتبوأ مكانتها التي تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير وغير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تبلور في حصولها على مكتسبات عديدة بكل الأصعدة، وتجسد ذلك في إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، مع إطلاق استراتيجية "تمكين المرأة 2030".

وأضاف "عبدالجابر" أن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة بالمرأة المصرية، من خلال تقلدها أول مرة في تاريخ مصر أعلى المناصب بالجهاز الإداري للدولة، والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أُصدرت حفاظًا على حقوق المرأة.

فيما أعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، عن سعادته البالغة لحفاوة الاستقبال من قبل القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، مضيفا أن الأكاديمية توفر العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آملًا بأن تحقق تلك الندوة والبرنامج التدريبي، الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات.

وأضاف "حامد" أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كل العلوم والتخصصات، لافتًا إلى أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقدمها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عمليات التنمية والبناء، مشيرًا إلى أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقًا من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالاضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

وخلال فعاليات الندوة، تم تقديم عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكل الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.