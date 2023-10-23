الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بسرقة السيارات بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أقر المتهمون بسرقة السيارات بالسلام أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين وبيع إحداهما لعملائهما سيئي النية 3 أشخاص، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سياراتهم.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البحارية ببني سويف

وكانت بداية الواقعة عندما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المتهمين سرقة السيارات جهات التحقيق السلام المفتاح المصطنع

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