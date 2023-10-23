تقرير يرصد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى فى قطاع الزراعة بالدول العربية

أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أنه على مستوى دول العالم، استحوذت الصين على أعلى حصة في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة، حيث بلغ متوسطة الفترة (1991- 2021) حوالي 1107 ملايين دولار، في حين حلت إندونسيا في المرتبة الثانية بقيمة بلغت حوالي 1054 مليون دولار عن متوسط نفس الفترة الزمنية.

وفيما يخص الدول العربية، تشير إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى قطاع الزراعة، حيث بلغت حصتها أقل من 3.0% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية خلال عام 2020، وبلغ حجم التدفقات الواردة أعلى مستوى له في المغرب وذلك على مستوى الدول العربية.

التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية في الدول العربية

تأثرت التجارة العربية الإجمالية في عام 2020 بتداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى انكماشها بنحو 14.7%، إلا أن قيمة المنتجات الزراعية ارتفعت بنحو 1.2% في عام 2020، ذلك بفضل جهود الدول العربية في دعم قطاع الزراعة والأغذية لاحتواء أثر الجائحة وضمان سلامة وصول الأغذية والمنتجات لجميع الأفراد.

في عام 2021، ارتفعت صادرات الأنشطة الاقتصادية الاستخراجية والتحويلية والزراعة، وشهدت صادرات قطاع الزراعة ارتفاعًا بالأسعار الجارية بنحو 17.4%، ذلك بفضل جهود الدول في تنفيذ خطط التعافي من جائحة كورونا، وتنفيذ بعض الدول العربية لرؤيتها واسترايجياتها لعام 2030 التي تهدف إلى التنوع الاقتصادي وعدم التركيز على قطاع محدد.

من جانب آخر، ارتفعت احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية الأساسية خلال عام 2021، ما أدى إلى ارتفاع فجوة المنتجات الغذائية الأساسية بنسبة 6.4% لتسجل عجزًا مقداره حوالي 76 مليار دولار، وسجلت الحبوب أكبر من حصة في سلة الفجوة الغذائية بنسبة بلغت حوالي 30% في عام 2021 مقابل 28.7% عام 2020، كما بلغت حصة واردات الدول العربية من السلع الغذائية الأساسية حوالي 7.5% من إجمالي واردات الدول العربية، وبلغت حصة الحبوب منها 2.4% في عام 2021.

في جانب الحبوب، استحوذت منتجات القمح على أعلى حصة في واردات الدول العربية، حيث بلغ ما تم استيراده من القمح حوالي 44.3% من إجمالي واردات الحبوب للدول العربية من الأسواق العالمية وذلك بما قيمته 10.5 مليار دولار في 2021، كما ارتفع العجز في ميزان الحبوب في عام 2021، لتبلغ قيمة فجوة التجارة الخارجية للدول العربية من الحبوب حوالي 22.7 مليار دولار.