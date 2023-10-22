تقرير عربى: التفاوت بين الإنتاج المحلى للسلع والمواد الزراعية أدى إلى انخفاض الاكتفاء الذاتى

أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي أن فجوة السلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية قد تباينت في أقاليم العالم خلال عام 2021، حيث شهد بعضها عجزًا في الإنتاج المحلي مما استدعى استيرادها من الأسواق العالمية وقد ترتب على ذلك ضغوط مالية في جانب الموازنة العامة لتلك الدول.

من جانب آخر، أدى التفاوت بين الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية والمواد الزراعية الأولية والطلب عليها إلى انخفاض درجة الاكتفاء الذاتي في بعض الدول خلال عام 2021، وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عجز الفجوة الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية بنحو 386 و4.1 و2.7 مليار دولار في عام 2021 على التوالي، بسبب انخفاض مستويات الإنتاج المحلي وعدم القدرة على تغطية احتياجات الطلب المحلي.

تغطية الطلب المحلي من الواردات السلعية

قد يرتفع مؤشر تغطية الواردات نتيجة زيادة الطلب على المنتج الذي لا يمكن تلبيته من السوق المحلية، ذلك بسبب ارتفاع الفجوة بين الإنتاج الداخلي والطلب على المنتج أو بسبب تراجع القدرة التنافسية للموردين والمنتجين المحليين، أو بسبب تخفيف أو إزالة القيود المفروضة على الواردات.

على مستوى العالم، تشير النتائج إلى أن نسبة تغطية الطلب المحلي للسلع الغذائية من الأسواق العالمية لدول الاتحاد الأوروبي كمجموعة قد بلغت 71% خلال عام 2021، في حين يتم تغطية حوالي 29% من الأسواق المحلية، وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى داخل دول الاتحاد الأوروبي.

حيث بلغت نسبة التغطية في ألمانيا حوالي 42 و45% خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، في حين بلغت في فرنسا حوالي 15 و17% خلال عامي 2020 و2021 على الترتيب، بالمقابل ارتفعت نسبة الأسواق العربية للمنتجات الزراعية من الأسواق العالمية من حوالي 44% في عام 2020 إلى نحو 45% في عام 2021.