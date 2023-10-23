الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد تطويرات الزاوية الحمراء ويوجه بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية، لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وقام نائب المحافظ بالمرور على المحاور الرئيسية بنطاق حى الزاوية الحمراء، يرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحى.

وأكد نائب المحافظ على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها للعام المالي الحالي، لتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فوزي إلى أن تلك الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة، لضمان نجاح العمل بشكل عام.

وتنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض والسيطرة على الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن، وطبقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، مجمعات النيل الاستهلاكية بحى الزاوية الحمراء، ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

التأكد من توافر كل السلع والمنتجات الغذائية

وخلال جولة نائب المحافظ، قام بالتأكد من المواطنين بتوافر كل السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تابع خلالها أسعار السلع، والتى وصلت بعد التخفيض إلى نسبة كبيرة.

وشدد نائب المحافظ على التصدى لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير كل السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في وقت سابق، على وجود مرور يومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية، للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

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