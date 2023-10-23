في يومه العالمي.. أسباب الإصابة بالروماتيزم وطرق علاجه

يحل اليوم 23 أكتوبر، اليوم العالمي لمرض الروماتيزم، وهو مصطلح عام يستخدم لوصف آلام والتهابات المفاصل والعضلات، والأنسجة الرخوة المحيطة والمعروفة باسم النسيج الضام، وفي السطور التالية أبرز المعلومات حول مرض الروماتيزم وأسبابه وطرق علاجه.

ما هو الروماتيزم؟

الروماتيزم هو التهاب حاد، ويحدث أحيانًا بسبب إصابات تحدث بسلل علاج البؤرات القيحية في جذور الأسنان، أو جيوب الأنف، أو زوائد الحلق، أو من بؤرات في الجهاز التناسلي.

كما أن مرض الروماتيزم قد يكون بسبب وجود تاريخ مرضي بالإصابة بأمراض الروماتيزم، وكذلك نمط الحياة غير الصحي، او وجود خلل أو مشاكل أيضية، وقد تكون أمراض الروماتيزم مزمنة، إذ يتخلف عن الالتهاب الحاد، ففي الأمراض المزمنة تحدث تغييرات دائمة في شكل أو تركيب الأنسجة.

أسباب الإصابة بالروماتيزم

يوجد مجموعة من الأسباب الأخرى وراء التعرض للإصابة بمرض الروماتيزم، ومنها التعرض المستمر لتقلبات الجو، وكذلك الاضطرابات النفسية، وخلل في إفرازات الغدد الصم.

علاج الروماتيزم بطرق طبيعية

توجد مجموعة من الأدوية التي تساعد في تدعيم كفاءة جهاز المناعة وبالتالى الحماية من التعرض للإصابة بعدد من الأمراض، إلى جانب ذلك، هناك مجموعة من الأدوية المضادة للروماتويد، والتي تبطئ من معدل تطور الروماتيزم، وكذلك المسكنات.

كما يمكن الاعتماد على العلاج الطبيعين وكذلك استخدام العلاج بالبرد والحرارة، وكذلك العلاج بالوصفات الطبيعية مثل علاج الروماتيزم بالعسل والقرفة، حيث يحتوي كل منهما على مضادات الأكسدة التي تخفف من حدة الالتهاب.

أطعمة تساعد على علاج التهابات المفاصل

يمكن تناول بعض لأطعمة التي تساعد بصورة كبيرة في زيادة نسبة المواد المضادة للاكسدة والتي تساعد بصورة كبيرة في علاج الإلتهابات وبالتالى التخفيف من حدة الإصابة بأمراض الروماتيزم، وتقلل من الآلام بصورة كبيرة، ومن ضمن الأطعمة التي يجب أن تكون ضمن قائمتك للتعافي من آلام الروماتيزم، تناول المكسرات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، وكذلك الأسماك، كما يجب الحرص على تناول بعض الأعشاب مثل القرفة، والزعتر والروزماري والكمون.