الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض مرض الروماتيزم وكيفية الوقاية منه

ارشيفية
ارشيفية

مرض الروماتيزم مصطلح عام يشير إلى مجموعة من الاضطرابات المزمنة التي تؤثر على المفاصل والأنسجة المحيطة بها، يتضمن مرض الروماتيزم مجموعة متنوعة من الحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأوتار والتهاب الأوعية الدموية والتهاب الأنسجة الضامة.

وتعد أحد أمثلة أكثر شيوعًا لمرض الروماتيزم هو التهاب المفاصل الروماتويدي حيث يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في التهاوي التدريجي للمفاصل، مما يؤدي إلى أعراض مثل الألم والتورم وفقدان الحركة.

ويمكن أن يؤثر مرض الروماتيزم على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك المفاصل، والعظام، والعضلات، والأوتار، والأنسجة المحيطة، وقد يكون له تأثير على نوعية حياة الأشخاص المصابين به، ويتطلب عادة رعاية طبية مستمرة لإدارة الأعراض والحد من تقدم المرض.

قد تشمل أعراض الإصابة بالروماتيزم ما يلي:

ألم المفاصل

 يعاني المصابون بالروماتيزم من آلام مفاصل مستمرة أو متكررة. قد يكون الألم حادًا أو مزمنًا وقد يتفاقم مع الحركة.

تورم المفاصل

يمكن أن يصاحب الألم تورم في المفاصل المصابة بالروماتيزم. قد يكون التورم ملحوظًا ويتسبب في تورم وتشنج المفصل.

صعوبة في الحركة

 قد يؤثر الروماتيزم على قدرة الشخص على الحركة بشكل طبيعي. يمكن أن تكون الحركة صعبة ومؤلمة، خاصة في الصباح أو بعد فترات طويلة من الراحة.

تيبس الصباح

يعاني بعض المصابين بالروماتيزم من صعوبة في تحريك المفاصل في الصباح بسبب تصلبها خلال الليل.

احمرار وسخونة المفاصل

 قد يلاحظ المصابون بالروماتيزم احمرارًا وسخونة في المفاصل المتضررة.

تعب وإرهاق

 قد يعاني المصابون بالروماتيزم من شعور بالتعب والإرهاق الشديدين، وذلك نتيجة للألم المستمر والتأثير على نوعية النوم.

في يومه العالمي.. بوادر الإصابة بهشاشة العظام وطرق الوقاية

◘هناك إجراءات يمكن اتخاذها للوقاية من الروماتيزم، منها:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

 يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقوية العضلات والحفاظ على المفاصل قوية ومرنة

الحفاظ على وزن صحي

 يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على المفاصل، مما يزيد من خطر الإصابة بالروماتيزم.

تناول نظام غذائي صحي

 يجب تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

تجنب التدخين

يؤدي التدخين إلى تلف الأنسجة المحيطة بالمفاصل وزيادة خطر الإصابة بالروماتيزم.

استشارة الطبيب

 يجب استشارة الطبيب في حالة وجود أعراض مثل الم فى المفاصل أو تورم، حتى يتم تشخيص أي حالة مرضية وعلاجها في وقت مبكر

مرض الروماتيزم الروماتيزم التهاب المفاصل التهاب المفاصل الروماتويدي التهاب الأوتار الأوعية الدموية

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