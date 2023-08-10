الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى تذهب إلى الطبيب للكشف عن أمراض الروماتيزم والمناعة؟

أمراض الروماتيزم
أمراض الروماتيزم

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تطبيق التأمين الصحى الشامل، عن أعراض أمراض الروماتيزم والمناعة التى تستلزم استشاره الطبيب، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت الهيئة إلى ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية؛ حدوث تورم في المفاصل، ظهور بقع في الجسم، إحمرار شديد بالوجه عند التعرض لأشعة الشمس، تساقط الشعر وبالأخص الجهة الأمامية، حدوث وهن وضعف في عضلات الجسم.

ونصحت الهيئة بالتوجه فوراً للكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة لعمل الفحوصات اللازمة، وفي حالة الاحتياج للكشف بعيادات الروماتيزم والمناعة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية سيقوم طبيب الأسرة بعمل الإحالة المناسبة للمريض.

وأفادت بإنه يمكن الكشف عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك بالاتصال بالخط الساخن ١٥٣٤٤ لحجز موعد الكشف، أو التوجه مباشرة إلى المستشفى لغير منتفعي التأمين الصحي الشامل وبأسعار تنافسية عن القطاع الخاص.

أمراض الروماتيزم المناعة استشارة الطبيب تورم في المفاصل بقع في الجسم تساقط الشعر

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