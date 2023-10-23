بـ70 ألف جنيه.. حيثيات سجن أب عرض طفليه للبيع على" فيسبوك"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة أب بالسجن 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، وعرض أطفاله للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل القضية

وقالت المحكمة إن القضية رقم 10126 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، تعود إلى أنه عندما انتحل المتهم حسين صبري شندي، اسما وهميا “خالد” وعرض طفلين للبيع على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،مقابل مبلغ 70 ألف جنيه وبمجرد إيجاده من يرحب بالفكرة اتفق معه على تفاصيل البيع والاتجار بثمار عمره الطفلين الصغار.

واتفق على مقابلته في مقهى بمصر الجديدة لتسليمه الطفلين، وبمجرد وصول المتهم للمقهى وجلوسه مع صاحب الاتفاق "فارس" الذي سلمه المبلغ المالي وبتسليمه الطفلين تم ضبطه لينفي علاقته بالواقعة وبأنه يعرض أطفاله ويؤكد أنه وسيط.

وتابعت المحكمة أن المتهم قال أنه كان يتوسط لأحد الأشخاص يعرض مشكلته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أنه مطلق ولديه طفلين تركتهما والدتهما ولظروف عمله ورغبته بإيجاد من يتكفل بهما ويبدي استعداده في كفالة الأطفال، كما أنه تواصل بين والد الطفلين متسميًا باسم “خالد” لعلمه بسوء فعلته وبين من أراد كفالة الأطفال ويدعى “فارس”.

وأضافت المحكمة، أنه اتفق معه على اقتصار دوره في تعريفه على والد الطفلين والحصول على مقابل وساطته وضرب لهم وعدًا، فتم ضبطه، ولكن في الدفاع عنه أمام المحكمة أنهى محاميه أكاذيبه مؤكدًا أنه والد الطفلين المذكورين وأنه لم يعرضهما للبيع، كما تبين أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية واستخدامه بهدف ارتكاب الجريمة.

استقامة الدليل على صحة وثبوت الواقعة في حق المتهم

وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بعد ورود معلومات اتجار المتهم بالطفلين لآخر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة"kimpholby"، مقابل تحصله على مبلغ مالي فوجه المصدر السري للتواصل مع المتهم لاستلام الطفلين وتسليم المبلغ المالي، فانتقل لمكان تواجده وضبطه وبرفقته المجني عليهما وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وثبت بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ن اعتزامه على تسليم الطفلين المجني عليهما لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

وتابعت المحكمة أنه من استقراء الدعوى لضبط المتهم حال قيامه بعرض الطفلين المجني عليهما ياسين وريتال بعد تواصله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي، وإقراره بذلك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وكذلك ما ورد بشهادة مجري التحريات من أن قصد المتهم هو استغلال الطفلين عن طريق عرضهما للبيع فإن الواقعة على هذا النحو تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار في البشر وقام الدليل على ثبوتها في حقها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله.

وتستند المحكمة إلى ما ورد لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك في غير محله.