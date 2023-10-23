تسلم 9 أصناف من الأجهزة والمعدات لتشغيل الوحدات البيطرية بالغربية

تسلمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، مدير المديرية، بعض معدات وأجهزة وآلات تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة المقامة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك في إطار الاستعدادت لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بالمبادرة الرئاسية، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تسلم 9 أصناف من الأجهزة والمعدات

وأشار مدير المديرية، إلى تسلم 9 أصناف من الأجهزه والمعدات مؤخرا وهي: ميكرسكوبات، شنط جراحة بمشتملاتها، مسدس تبليع مغناطيس، مسدس تجريع أدويه أتوماتيك، أجهزة خصي كبيرة وصغيرة، شنط حافر، سماعة طبيب و شنط تلقيح اصطناعي بمحتوياتها.

وكانت المديرية قد تسلَّمت في وقتٍ سابق، العديد من الأثاثات والأجهزة والمعدات والآلات ضمت المكاتب، المقاعد، ثلاجات، مواتير رش،ترابيزات جراحة،أجهزة سونار، شانونات، مراوح مكتب، ثلاجات، ترولى حامل أدوات ومعدات جراحية وكنب معدني، ليكون إجمالي ما تم استلامه حتى الآن عدد ٢٦ صنفًا، وبأعداد متساوية لتشغيل الوحدات الثمانية وما يتيح دقة الكشف والفحص لكل أنواع الحيوانات والطيور مع تقديم كل الخدمات بشكل مرضي لأهالي قرى مركز زفتى.

قوافل بيطرية مجانية

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، تنفيذ قوافلها البيطرية العلاجية المجانية في القري الأكثر احتياجًا وتعدادًا بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وبتكليفات من الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية.