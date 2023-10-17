الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات حملة 100 يوم صحة بمديرية الطب البيطرى فى دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، ندوة تثقيف صحي، للعاملين والمترددين على مديرية الطب البيطري بدمياط، بالتعاون مع فريق 100 يوم صحة بإدارة دمياط، بتقديم التثقيف الصحي عن خدمات المبادرات الرئاسية للمنتفعين من المبادرات الرئاسية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الندوة شملت التعريف بالمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة كشف وعلاج ضعف السمع عند حديثي الولادة، والكشف عن وعلاج الأمراض الوراثية عند حديثي الولادة،.

كما تضمنت مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي للأطفال، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة الأمراض المزمنة و الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة للقضاء على فيروس سي لطلاب المدارس أثناء العام الدراسي، ومبادرة علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس أثناء العام الدراسي، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار حقك تنظمي.

وتم تنظيم ندوة تحت شعار "افحصي تطمني" للتوعية بأهمية الكشف المبكر وطرق الفحص الذاتي للثدي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة في نشر الوعي الصحي وتغير المفاهيم الخاطئة، واستبدالها بالمفاهيم التي تحقق الوعى الكافي للمواطنين، تحت إشراف الدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسي، والدكتورة أروى بدير منسق المبادرة، والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي.

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