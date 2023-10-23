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مصر

وزير التموين: إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة سبق واستعانت بالجانب الفرنسي، والذي انتهى من إعداد دراسة فنية عن احتياجات مصر من مراكز الغذاء الخضراء، وأيضًا كيفية إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الغذاء الخضراء من الجيل الثالث، وتضمنت الدراسة وضع تصور لعدد المراكز المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء هذه المراكز في العديد من المحافظات.

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جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
 
 

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بعد قليل.. وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر

أهمية مراكز الغذاء الخضراء وأماكنها


وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم من ضمن عناصرها أسواقًا للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلًا عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية الجانب الفرنسي الغذاء الخضراء الجمهورية

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