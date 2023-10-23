"صوت وصورة" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "watch it"

حققت الحلقات الثمانية الأولى من مسلسل "صوت وصورة" أعلى نسب المشاهدة عبر منصة "watch it"، جعلتها في المركز الأول بين الأعلى مشاهدة عبر التطبيق، مع حصولها على إشادات واسعة من النقاد والجماهير مع عرض اول حلقتين منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون.

أبطال مسلسل "صوت وصورة"

ومسلسل "صوت وصورة" إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة النجوم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى وعماد صفوت وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل "صوت وصورة"

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتها.

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.