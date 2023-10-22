الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أداء مؤثر لنجلاء بدر بعد وفاة زوجها في الحلقة السابعة من "صوت وصورة"

نجلاء بدر
نجلاء بدر

قدمت الفنانة نجلاء بدر أداء قويا في الحلقة السابعة من مسلسل صوت وصورة، بعد وفاة زوجها الذي قام بدوره الفنان مراد مكرم المتورط في قضية التحرش بالفنانة حنان مطاوع.

تعرض ابن نجلاء بدر لموقف صعب بعدما اعتدى على زميل له في الجامعة ونقله إلى المستشفى، نتيجة حديثه بطريقة صعبة عن والده، واتهامه بالتحرش.

وتحاول نجلاء بدر أن تلعب دور الأم القوية التي تحارب من أجل حماية أبنائها وفي الوقت نفسه إثبات براءة زوجها حفاظا على سمعة أسرتها، حتى مع تأكدها من إدانته.  

وتعرض مراد مكرم للموت المفاجيء، واتهمت الفنانة حنان مطاوع بقتله ما تسبب في تطور القضية بشكل كبير، خلال الحلقة الماضية.

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

نجلاء بدر مراد مكرم صوت وصورة مسلسل الحلقة السابعة من مسلسل صوت وصورة نجلاء

مواد متعلقة

شتاء 2023| حنان مطاوع تخطف الأنظار ببرومو "صوت وصورة" (فيديو)

قريبًا..عرض أول لمسلسل "صوت وصورة" على شاشة قنوات dmc

حنان مطاوع توشك على الانتهاء من تصوير "صوت وصورة"

نشاط فني.. تفاصيل مشاركة وليد فواز في مسلسلي "العودة" و"صوت وصورة"

24 سبتمبر.. انطلاق اولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" على dmc

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

بطولات مطلقة لأول مرة.. القائمة المبدئية لأعمال الأوف سيزون في مواقع التصوير

حنان مطاوع تخوض أولى جلسات تصوير مسلسل «صوت وصورة»

الأكثر قراءة

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات