أداء مؤثر لنجلاء بدر بعد وفاة زوجها في الحلقة السابعة من "صوت وصورة"

قدمت الفنانة نجلاء بدر أداء قويا في الحلقة السابعة من مسلسل صوت وصورة، بعد وفاة زوجها الذي قام بدوره الفنان مراد مكرم المتورط في قضية التحرش بالفنانة حنان مطاوع.

تعرض ابن نجلاء بدر لموقف صعب بعدما اعتدى على زميل له في الجامعة ونقله إلى المستشفى، نتيجة حديثه بطريقة صعبة عن والده، واتهامه بالتحرش.

وتحاول نجلاء بدر أن تلعب دور الأم القوية التي تحارب من أجل حماية أبنائها وفي الوقت نفسه إثبات براءة زوجها حفاظا على سمعة أسرتها، حتى مع تأكدها من إدانته.

وتعرض مراد مكرم للموت المفاجيء، واتهمت الفنانة حنان مطاوع بقتله ما تسبب في تطور القضية بشكل كبير، خلال الحلقة الماضية.

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.