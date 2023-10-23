الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم 23-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة توتنهام هوتسبير ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة الهلال السعودي ضد مومباي سيتي في بطولة دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- مباراة توتنهام هوتسبير ضد فولهام في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة فالنسيا ضد قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة 

- مباراة أودينيزي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة فيورنتينا ضد إمبولي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة 

- مباراة أولماليك الأوزبكستاني ضد سباهان أصفهان الإيراني: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة 1 beIN Sports AFC.

- مباراة اتحاد جدة السعودي ضد القوة الجوية العراقي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة 1 beIN Sports AFC.

- مباراة الشارقة الإماراتي ضد ناساف كارشي الأوزبكستاني: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة 2 beIN Sports AFC

- مباراة نافباخور نامانجان الأوزبكستاني ضد نساجي مازاندران الإيراني: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الهلال السعودي ضد مومباي سيتي الهندي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 2 beIN Sports AFC.

- مباراة السد القطري ضد الفيصلي الأردني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة 1 beIN Sports AFC.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة فاتح قرا جمرك ضد أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة طرابزون سبور ضد ألانيا سبور: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة توتنهام الدورى الانجليزى الدوري الاسباني فالنسيا الهلال

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