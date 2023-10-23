قبل الكلاسيكو.. برشلونة يهزم بيلباو فى الليجا بأقدام جيو

حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على ضيفه أتلتيك بيلباو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك” في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2023-2024.

وكاد البرتغالي جواو فيليكس أن يتقدم لـ برشلونة في الدقيقة العاشرة، عندما تلقى تمريرة عرضية من مواطنه جواو كانسيلو، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 14، مرر أليخاندرو بالدي كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها يوناي سيمون ببراعة.

بعد ذلك انقلبت السيطرة تمامًا للضيوف، وفي الدقيقة 21، أطلق إينياكي ويليامز تسديدة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها شتيجن ببراعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سدد نيكو ويليامز الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن شتيجن تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 80، تمكن البديل الشاب مارك جيو من تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني من متابعة لتمريرة زميله جواو فيليكس، ليسدد الكرة وترتطم في حارس بيلباو، قبل أن تسكن شباكه، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 24 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة قبل المباراة التي ستجمعهما، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو، فشهد البدء بـ فيرمين لوبيز في خط الوسط.

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: بابلو جافي - جواو فيليكس - فيران توريس

وغاب عن برشلونة في مباراة اليوم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا، الفرنسي جوليس كوندي، الهولندي فرينكي دي يونج، والإسبانيين بيدري جونزاليس وسيرجي روبيرتو.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة لـ برشلونة، قبل مواجهة ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

يُذكر أن ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، سقط في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.