الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة "الدستور" الثقافية.. أمسية عن "الأغنية المصرية سلاح حرب" بمركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

تستعرض "الدستور" أبرز الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، والتي نقدمها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

 

الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى

 يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية شعرية غنائية، والتي تعقد تحت عنوان “الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى”، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون والموسيقى الصالون الموسيقى.

و أمسية "الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى"، يقدمها الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن وتدير اللقاء الشاعرة والناقدة الأدبية دكتورة إيمان الجمل، وتعقد الأمسية في إطار احتفالات قطاعات وزارة الثقافة المصرية، بالذكري الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

نجيب سرور في ورشة الزيتون

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بورشة الزيتون الأدبية، لقاء حول الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور، بالتزامن مع ذكرى رحيله الخامسة والأربعين، حيث يتحدث أعضاء ورشة الزيتون، حول المسيرة الإبداعية للشاعر نجيب سرور، وأبرز المحطات في رحلته الأدبية. 

 

عرض فيلم “فيكتوريا” بمعهد جوته

وفي السابعة مساء أيضا، ينظم نادي سينما معهد جوته الثقافي بالدقي، عرض للفيلم الألماني الروائي الطويل “فيكتوريا”، الفيلم إنتاج ألماني عام 2015، من إخراج سباستيان شيبر، وتبلغ مدة عرضه 133 دقيقة، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للغة العربية.

وتدور أحداث فيلم “فيكتوريا”، حول امرأة إسبانية شابة تدعى "فيكتوريا"، تستمتع بالرقص والاحتفال بحانات برلين المختلفة، تقابل أربعة أصدقاء يدعونها للانضمام إليهم للسهر بالمدينة. تم تصوير أحداث الفيلم بأسلوب اللقطة الواحدة يتحول فيها ما بدأ كلعبة مرحة إلى أحداث غاية في الخطورة، إذ أن السهرة الاحتفالية تتحول إلى سرقة بنك.

" حوار العرب" معرض للتصوير المعاصر بقلعة صلاح الدين

كما تنطلق اليوم النسخة الأولى من معرض التصوير المعاصر، والذي يقام بقلعة صلاح الدين بميدان القلعة، تحت عنوان “حوار العرب”، ويستمر المعرض حتى الرابع من نوفمبر 2023.

 ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب وهم: إبراهيم الدسوقي، إسلام زاهر، أيمن بعلبكي، بلقيس فخرو، بهرام حاجو، حمزة بونوة، حسان بورقيبة، خالد العويس، خالد تكريتي، سعاد عبد الرسول، سيروان باران، شروق بنت فهد، صلاح المر، ضياء العزاوي، عادل السيوي، عبد الرحمن قطناني، عبد الرسول سلمان، عبد القادر الريس، عصام معروف، علياء الجريدي، غادة الكندري، فاطمة لوتاه، محمد عبلة، محمود العبيدي، ناصر التركي، هند عدنان، يوسف أحمد، يوسف عبدلكي.

 أمسية فلكية.. من حبة رمل صغيرة لمجرة كبيرة

وفي الخامسة والنصف مساء، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية فلكية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، تحت عنوان “من حبة رمل صغيرة لمجرة كبيرة”.

 و يتم خلالها رصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية، إذ يتم الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب.

وكذلك رصد كوكب زحل بحلقاته المشهورة وبالعين المجردة، والتعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها، وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.

توقيع المسرح المصري القديم 

وفي السابعة مساء، يستضيف مركز قنصلية الثقافي، بوسط القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “المسرح المصري القديم”، والصادر عن دار العين للنشر، من تأليف الباحث دكتور عمر المعتز بالله، ويناقش الكتاب كلا من، المخرج المسرحي عصام السيد، والباحث الدكتور خالد غريب رئيس قسم الاثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة.

الأغنية المصرية مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية ورشة الزيتون الأدبية معهد جوته الألماني بالدقي مكتبة مصر الجديدة العامة المسرح المصري القديم

مواد متعلقة

رغم انخراطه في المقاومة الفرنسية.. هذا موقف "سارتر" من القضية الفلسطينية

محمد الحديني: الدولة المصرية حققت على أرض الواقع الكثير من الإنجازات

"العقد الذهبي للفلسفة".. كتاب يرصد ملامح فكر أربعة فلاسفة

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

حظك اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات