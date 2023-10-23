أجندة "الدستور" الثقافية.. أمسية عن "الأغنية المصرية سلاح حرب" بمركز الحرية للإبداع

تستعرض "الدستور" أبرز الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، والتي نقدمها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى

يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية شعرية غنائية، والتي تعقد تحت عنوان “الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى”، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون والموسيقى الصالون الموسيقى.

و أمسية "الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى"، يقدمها الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن وتدير اللقاء الشاعرة والناقدة الأدبية دكتورة إيمان الجمل، وتعقد الأمسية في إطار احتفالات قطاعات وزارة الثقافة المصرية، بالذكري الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

نجيب سرور في ورشة الزيتون

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بورشة الزيتون الأدبية، لقاء حول الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور، بالتزامن مع ذكرى رحيله الخامسة والأربعين، حيث يتحدث أعضاء ورشة الزيتون، حول المسيرة الإبداعية للشاعر نجيب سرور، وأبرز المحطات في رحلته الأدبية.

عرض فيلم “فيكتوريا” بمعهد جوته

وفي السابعة مساء أيضا، ينظم نادي سينما معهد جوته الثقافي بالدقي، عرض للفيلم الألماني الروائي الطويل “فيكتوريا”، الفيلم إنتاج ألماني عام 2015، من إخراج سباستيان شيبر، وتبلغ مدة عرضه 133 دقيقة، ويعرض الفيلم مصحوبا بترجمة للغة العربية.

وتدور أحداث فيلم “فيكتوريا”، حول امرأة إسبانية شابة تدعى "فيكتوريا"، تستمتع بالرقص والاحتفال بحانات برلين المختلفة، تقابل أربعة أصدقاء يدعونها للانضمام إليهم للسهر بالمدينة. تم تصوير أحداث الفيلم بأسلوب اللقطة الواحدة يتحول فيها ما بدأ كلعبة مرحة إلى أحداث غاية في الخطورة، إذ أن السهرة الاحتفالية تتحول إلى سرقة بنك.

" حوار العرب" معرض للتصوير المعاصر بقلعة صلاح الدين

كما تنطلق اليوم النسخة الأولى من معرض التصوير المعاصر، والذي يقام بقلعة صلاح الدين بميدان القلعة، تحت عنوان “حوار العرب”، ويستمر المعرض حتى الرابع من نوفمبر 2023.

ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب وهم: إبراهيم الدسوقي، إسلام زاهر، أيمن بعلبكي، بلقيس فخرو، بهرام حاجو، حمزة بونوة، حسان بورقيبة، خالد العويس، خالد تكريتي، سعاد عبد الرسول، سيروان باران، شروق بنت فهد، صلاح المر، ضياء العزاوي، عادل السيوي، عبد الرحمن قطناني، عبد الرسول سلمان، عبد القادر الريس، عصام معروف، علياء الجريدي، غادة الكندري، فاطمة لوتاه، محمد عبلة، محمود العبيدي، ناصر التركي، هند عدنان، يوسف أحمد، يوسف عبدلكي.

أمسية فلكية.. من حبة رمل صغيرة لمجرة كبيرة

وفي الخامسة والنصف مساء، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، أمسية فلكية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، تحت عنوان “من حبة رمل صغيرة لمجرة كبيرة”.

و يتم خلالها رصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية، إذ يتم الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب.

وكذلك رصد كوكب زحل بحلقاته المشهورة وبالعين المجردة، والتعرف على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها، وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.

توقيع المسرح المصري القديم

وفي السابعة مساء، يستضيف مركز قنصلية الثقافي، بوسط القاهرة، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “المسرح المصري القديم”، والصادر عن دار العين للنشر، من تأليف الباحث دكتور عمر المعتز بالله، ويناقش الكتاب كلا من، المخرج المسرحي عصام السيد، والباحث الدكتور خالد غريب رئيس قسم الاثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة.