"حديث خرافة".. كتاب جديد لـ هبة حسب عن دار الرواق

صدر حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع كتاب "حديث خرافة"، للكاتبة هبة حسب.

وجاء في تصدير الكتاب" كلُّنا سمع -في طفولته- عن قصص الرعب وحكايات الماورائيات والبارانورمال، وكبرنا بين التصديق التام بالجنّ والسّحر والكرامات، وبين تغليب العِلم والنظريات الماديّة التي لا مكان فيها لمثل تلك الحكايات من الطفولة. كنتُ أقف معكم في هذه المساحة الملتبسة في البين بين، إلى أن سافرت خلف قصص هذا الكتاب أجمعها من أنحاء القطر المصري كافّة.



"حديث خرافة" هو رصد لتجارب ماورائية حقيقيّة لبعض المصريين المعاصرين، من سحر ودجل المشعوذين وكرامات الأولياء والَّلبس والجِنّ والحسد والعوالم الغيبيّة، ومقارنة هذه التجارب مع شبيهاتها في أنحاء العالم، ثم وضع كل تلك التجارب على مَسطرة العِلم والعلماء والنظريات لنصل إلى السؤال القديم: هل هناك تفسير لكل تلك الأحداث الغريبة التي مررنا بها أو سمعنا عنها؟.



أما عن هبة حسب فهي كاتبة وقاصة، وصحفية ومترجمة عملت كمستشار إعلامي لساقية الصاوي في الأعوام 2009_2013.

عملت حسب محررة لموقع "Mbc.net وThe Cairopost"، ونشر لها العديد من الكتابات بالمواقع المصرية والعربية.

صدر لها «جامع البنات» وهي مجموعة قصصية، بالإضافة لعدد من الكتب الجماعية التي اشتركت في كتابتها مع آخرين.