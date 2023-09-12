كتاب جديد يتحدث عن آلام الأمهات وحكايات ما بعد الولادة

أحيانا يصدر الكُتّاب كتبًا تحمل عناوين صادمة للمجتمع، لأجل زيادة المبيعات، لكن القليل من الباحثين والكتاب تكون عناوين كتبهم في صميم الموضوعات دون الاهتمام بالمبيعات وهذه كتاب لم يترجم بعد للعربية.

سنحاول في هذا الموضوع نقله للقارئ العربي حتى لا تفوت الأمهات فرصة فهم الكثير عن أنفسهن خاصة في السنوات الأولى من حياة أطفالهن.



ما هو “إرهاق التلامس"؟

يصعب جدًا ترجمة عنوان الكتاب، لكننا اجتهدنا في الوصول إلى الترجمة الأكثر دقة له وهي “إرهاق التلامس” حيث يتم التأثر عندما يتم لمس أحد الوالدين جسديًا بشكل مستمر أو يحتاج إليه أطفاله أو أشخاص مهمون آخرون أو حتى كلب العائلة من أجل الراحة الجسدية طوال اليوم ويصبح سريع الانفعال نتيجة لفقدان استقلاليتهم الجسدية.

كتاب TOUCHED

OUTS

في هذا المزيج المذهل من المذكرات والنظرية والنقد الثقافي، تدرس أم جديدة -الكاتبة- التقاطع بين كراهية النساء والأمومة، مع الأخذ في الاعتبار كيف يمكن لمقدمي الرعاية استعادة حرية حركة أجسادهن وتمرير لغة الموافقة إلى أطفالهن.

لا يتم في كثير من الأحيان ربط الأمومة وثقافة كراهية النساء في أمريكا معا، رغم أن أجساد النساء رابط في الحالتين، ولكن يتم النظر إلى النساء كوحدة والأمهات كوحدة أخرى.

عندما أصبحت "أماندا مونتي" الكاتبة، أمًا، عانت من صعوبة رعاية الأطفال جسديًا، لكنها عانت أكثر من ذلك مع النقص المتزايد في الاستقلالية التي شعرت بها في حياتها الشخصية والمهنية. إن ظروف الأبوة الأمريكية الحديثة - الافتقار إلى إجازة مدفوعة الأجر ورعاية الأطفال بأسعار معقولة، والعزلة والبعد المكاني عن الأهل، وتوزيع العمل في منزلها، والمتطلبات الضمنية للزواج - لم تكن كما توقعت.

ومع ذلك، بعد حملة #MeToo، بدأت ترى صلة بين ما تشعر به النساء في الأمومة وثقافة الاعتداء الأوسع التي نشأت فيها. في المجتمع الأمريكي، يُتوقع من النساء إعطاء الأولوية لأطفالهن، غالبًا عن طريق دفع أجسادهن إلى أقصى الحدود وتجاهل رغباتهن واحتياجاتهن الخاصة. وبينما كانت تكافح من أجل التكيف مع المطالب الجديدة لجسدها، أثار هذا ذكريات تعرضها للاستغلال والانتهاك والنظر من قبل الرجال. وكانت لديها رغبة يائسة في أن تقول لا أخيرا، رغم أنها لم تكن تعرف كيف، أو لمن قد تقول لا. قلها.

مكتوبًا بالدقة الفكرية والعاطفية لكتاب مثل روكسان جاي وليزلي جاميسون، وبالاعتماد على المفكرين النسويين الكلاسيكيين مثل بيل هوكس، وسيلفيا فيديريسي، وأدريان ريتش، وكذلك على الثقافة الشعبية من البكالوريوس في النظر إلى من يتحدث، رسمت مونتي الروابط بين تقديم الرعاية، والموافقة، والتحكم في الإنجاب، والتضحيات التي من المتوقع أن تقدمها المرأة طوال حياتها.



قالوا عن الكتاب:

حاولت الكاتبة كذلك استكشاف القصص التي تروى عن علم النفس، والولادة، والحياة الجنسية، والأسرة، والأمهات المرهقات اللاتي يشعرن بمحاولتهن أن يكن "جيدات"، والروابط الرقيقة التي تتشكل بين الوالدين والطفل، يقدم كتاب Touched Out نقدًا قويًا لثقافة الاغتصاب الأمريكية واستمرارها في مؤسسة الأمومة، ويتناول المعنى الحقيقي للرعاية في أمريكا، وقالت عنه، إيف رودسكي، مؤلفة كتاب اللعب النظيف، "مونتي تقود موجة جديدة من النسوية، يجب قراءة عملها"، وكذلك كيت مان، مؤلفة كتاب Down Girl وEntitled.

قالت عن كتابها “تأمل رائع وفي الوقت المناسب يجب قراءته من قبل أي امرأة شعرت أن جسدها لم يعد ملكًا لها بعد الآن، أو تم الضغط عليه في الخدمة، أو معاملتها بشكل متملك، أو حتى مشرب ضد إرادتها. وفي أمريكا اليوم، قد يشمل هذا جميع النساء اللواتي يعشن الآن".