قومى المرأة ببنى سويف ينظم دورة تدريبية ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

نفذ المجلس القومى للمرأة في بنى سويف دورة تدريبية لعدد 30 من الميسرات والمتطوعات ضمن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية من السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتم تنفذه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووزارة التربية والتعليم.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه يتم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة، وتعد المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

المشروعات القومية فى ظل الجمهورية الجديدة

فيما نظم مركز النيل للإعلام ببنى سويف التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف مؤتمرا بعنوان المشروعات القومية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد سعد، مدير عام إعلام شمال الصعيد، أهمية الاتصال المباشر في تعميق التفكير لدى النشء والشباب وزيادة الانتماء وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتي القطاعات بهدف البناء والتنمية إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة.

وأشار الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام سابقًا، إلى أن حملات التوعية التى تقودها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال مراكزها الإعلامية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية وتحسين كل جوانب حياته وحقته حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيره الحجم ذات تأثيرات تنموية واقتصادية واجتماعية هامة واسعة النطاق على المستوي الجغرافي وأن «الجمهورية الجديدة» تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي جمهورية المشروعات القومية العملاقة وهى جمهورية التنمية والتقدم وجمهورية السلام والأمن، بدأت بقناه السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والشبكات الواسعة للطرق والمواصلات، والمشروعات الكبري للإسكان، شارك بالمؤتمر عضوات المجلس القومى للمرأة ببنى سويف والرائدات الريفيات والمتطوعات بالمراكز الإدارية السبع.