ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ4741 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741، فيما شهد بزوع فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوا وبرا.

وبينما طال القصف في القطاع عددا من المنازل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مناطق قريبة من 3 مستشفيات في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أهالي قطاع غزة عاشوا "ليلة مرعبة" مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رؤوس أهلها وساكنيها.

وأفادت مصادر طبية بأنه مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء"، حسبما ذكرت "وفا"، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 25 هجومًا، الأحد، مستهدفا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، في خطوة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال باستهداف أكبر عدد من المواطنين.

وحسب وزارة الصحة، فإن الهجمات الإسرائيلية دمرت أحياء سكنية بشكل كامل ومسحتها عن خارطة قطاع غزة، وجعلتها ركاما فوق بعضها، كما شطبت عائلات بشكل كامل من السجل المدني في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

مواجهات مع قوات القوات الإسرائيلية

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، 11 فلسطينيًا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله، بحسب ما ذكر تليفزيون فلسطين، الذي أضاف أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الوضع الطبي بالقطاع في أسوأ أحواله ويعاني من انهيار إلى انهيار، فالغارات الإسرائيلية تتعمد استهداف الأحياء السكنية في قطاع غزة ما يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة في آن واحد، ولم تعد المستشفيات تتسع للجرحى، وكذلك ثلاجات الموتى ممتلئة، عدا عن الاستهداف المباشر للنظام الصحي.

وتسعى إسرائيل إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف، أو من خلال قصف مناطق قريبة منها، خاصة بعد مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني.

وما يزيد العبء على المستشفيات، وجود مئات الأسر التي لجأت إلى المستشفيات كملاذ آمن لهم ولأطفالهم.

نزح حوالي نصف مليون لاجئ في قطاع غزة

يذكر أنه نزح حوالي نصف مليون لاجئ في قطاع غزة، إلى 150 مدرسة من المدارس التابعة لـ"أونروا"، وفق المتحدثة.

بيد أن الوكالة كشف أمس عن طلب إسرائيل إخلاء 5 مدارس من المواطنين الذين يحتمون داخلها في أسرع وقت ممكن.

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة.