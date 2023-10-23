الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تعلق رسميا إجراءات التبنى الدولى للأطفال من مدغشقر

أطفال مدغشقر
أطفال مدغشقر

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن السلطات الفرنسية علقت رسميًا إجراءات التبني الدولي للأطفال من مدغشقر من جانب أشخاص يقيمون في فرنسا، عقب صدور مرسوم بهذا الشأن نُشر الأحد الماضي في الجريدة الرسمية.

وذكرت "لوموند" أنه بموجب المرسوم في 17 أكتوبر، تم تعليق جميع إجراءات التبني الدولية المتعلقة بالأطفال المقيمين بصفة اعتيادية في مدغشقر من جانب أي شخص يقيم بصفة اعتيادية في فرنسا.

وكانت إجراءات تبني الأطفال المتحدرين من مدغشقر معلّقة بموجب قرار موقت لمدة عام واحد منذ أكتوبر 2022.

ويعزى القرار، الذي تم الطعن به أمام المحاكم الإدارية الفرنسية من دون نتيجة، من خلال استنتاجات تقرير صادر عن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والتي أشارت إلى عيوب في إجراءات التبني في مدغشقر.

ومنذ صدور قانون في فبراير 2022، حُظرت عمليات التبني الدولية عن طريق طلبات فردية، من أجل وقف عمليات التبني غير المشروعة التي تطورت على المستوى الدولي منذ ثمانينيات القرن العشرين.

وتطور التبني الدولي بشكل ملحوظ في خمسينات القرن الماضي، وبلغ ذروته في عام 2005 مع وصول أكثر من ٤ آلاف طفل من الخارج إلى الأراضي الفرنسية، وفق الوزارة الفرنسية المسؤولة عن شؤون الأطفال.

لكن عدد حالات التبني شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 4136 في عام 2005 إلى 421 في عام 2019، وفق أرقام نشرتها الوزارة في نوفمبر 2022 على موقعها.

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