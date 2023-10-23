جمال شقرة لـ"الشاهد": فكرة "وطن اليهود" طرحت لأماكن عدة وبالأساطير قالوا فلسطين

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن اليهود كانوا يراقبون النظام العالمي وعندما نعود للقرن التاسع عشر، نجد الظروفا الدولية تنبئ أن قطبين سيرثوا العالم الإمبرطورية الفرنسية والبريطانية.

وأضاف “شقرة”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم أن الصراع كان متجددًا بينهما ولكنهم اتفقتا في عام 1904 على تقاسم تركة الدولة العثمانية وكانت غنية للغاية ومع القرن التاسع عشر بدأ الاحتلال الفرنسي لبعض الدول ومنها مصر.

وتابع، أن إقامة الوطن القومي لليهود طرحت أماكن كثيرة منها أوغندا والأرجنتين ولكنهم بالأساطير قالوا إنها فلسطين.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.