جمال شقرة لـ"الشاهد": مؤتمر بازل 1897 وضع نواة تأسيس وطن قومي لليهود

وثق الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، شهادته عن الخطة الصهيونية لاستهداف سيناء في مشروع "جيورا آيلاند".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": مؤتمر بازل 1897 وضع النواة لتأسيس وطن قومي لليهود.

وتابع: "زار هرتزل مصر وأرسل قبلها مندوب صحفي لجس نبض كرومر، والحركة الوطنية المصرية، وعندما وجد فشل المندوب الصحفي، كان يزور هرتزل مصر بنفسه سنة 1903، وكانت محطة خطيرة جدًا وحاول أن سيتغل علاقاته ويتقرب من الحركة الوطنية، وكانت تنبذه الحركة الوطنية، ورفضت عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر، ورفضت فكرة توطين اليهود في سيناء".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.